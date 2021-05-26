بشرى سارة لأهالي الإسكندرية و4 محافظات من وزيرة الصحة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن عمل الوزارة على افتتاح مراكز كبرى لتلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد في كل محافظة من محافظات الجمهورية.





وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، منذ قليل، أنه تم البدء بتجهيز مراكز في الإسكندرية، والشرقية، والجيزة، والدقهلية، وأسيوط.



