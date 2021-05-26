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بشرى سارة لأهالي الإسكندرية و4 محافظات من وزيرة الصحة

الأربعاء 26/مايو/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن عمل الوزارة على افتتاح مراكز كبرى لتلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، منذ قليل، أنه تم البدء بتجهيز مراكز في الإسكندرية، والشرقية، والجيزة، والدقهلية، وأسيوط.

وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة أيضا إلى أنه تمت زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز اللقاحات لتصل إلى 403 مراكز على مستوى الجمهورية، بمعدل 110 آلاف مواطن يوميًا، وتم افتتاح 26 مركزًا ذات طبيعة خاصة لتوفير اللقاح للجهات، كما تم توفير كافة اللوجستيات لتلك الجهات التي تتمثل فيمن تم إدراجهم بالمنظومة، وكروت التطعيم، واستمارة الموافقة المستنيرة، في قطاعات البترول، والكهرباء، والطيران، وهيئة سكك حديد مصر، وهيئة النقل العام، وهيئة قناة السويس وذلك في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والمنوفية، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، والإسماعيلية، والسويس، وأسيوط.

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