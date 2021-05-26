بهذه الطريقة..محمد هنيدي يمازح آدم الشرقاوي

مازح الفنان محمد هنيدي الفنان الشاب آدم الشرقاوي بسبب طريقة نطق لإسمه وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"





كتب الفنان محمد هنيدي من خلال خاصية " الاستوري" وعلق قائلا:" محمد حنيدي مين؟ صور فيديو وانت بتقولها حالا" .





الجدير بالذكر أن الفنان الشاب ادم الشرقاوي قد شارك في المارثون الرمضاني بمسلسل" لعبة نيوتن" وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا ، المسلسل تأليف وإخراج تامر محسن بطولة مني ذكي، محمد ممدوح، محمد فراج ، عائشه بن أحمد ، سيد رجب