مجهول المصدر.. اكتشاف نوع جديد من فيروسات كورونا بالبرازيل

اكتشف مجموعة من علماء جامعة ساو باولو البرازيلية، طفرة جديدة من فيروس كورونا SARS-CoV-2 ، وذكروا أنها تنتشر بسرعة في البرازيل، وفقًا لموقع Globo.

وقال نائب رئيس الجمعية البرازيلية لعلم الفيروسات جواو بيسوا أروجو جونيور: "نموذج P4 مجهول الأصل. تم اكتشافه لأول مرة في عينة من بلدة موكوكا التابعة لمدينة ساو باولو، وبعد ذلك انتشر على نطاق واسع في بورتو فيريرا. لم نتمكن حتى الآن من تحديد، هل هو أكثر عدوى أو أكثر خطورة من النموذج العادي للفيروس ".

وأضاف الخبير أن النموذج الجديد P4 له أصل مشترك مع النماذج "البرازيلية" P1 و P2، وكذلك النموذج المنتشر في الفلبين P3 - وكلها تنتمي إلى السلالة B.1.1.28.

وأوضح أنه من المهم الاعتراف بوجود نموذج متغير جديد في البلاد الآن، الذي ينتشر بسرعة في المنطقة، وقد تم العثور عليه حتى الآن في تسع بلديات في ساو باولو.

وأكد عالم الفيروسات، أنه ينتشر في بيئة يهيمن عليها P1 والمتغير البريطاني، لكننا قلقون للغاية بشأن انتشاره السريع.