ترقية مجموعة من رهبان دير الأنبا بولا

ترأس الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير القديس الانبا بولا اول السواح بالبرية الشرقية بالبحر الاحمر، صباح اليوم الأربعاء، القداس الإلهي بالديرة.



حضر صلاة القداس الالهي، الأنبا يسطس، أسقف ورئيس دير الانبا انطونيوس بجبل الشرقي بالبحر الأحمر، والأنبا يؤنس، أسقف اسيوط، ومجمع رهبان الدير، وبدون حضور شعبي.



وخلال صلاة القداس تم ترقية مجموعة من رهبان الدير الي رتبة القمصية وهم:

الراهب القمص ميخائيل الأنبا بولا، والراهب القمص يوسف الأنبا بولا، والراهب القمص فيلوباتير الأنبا بولا، والراهب القمص أرمياء الأنبا بولا، والراهب القمص رويس الأنبا بولا، والراهب القمص ديسقورس الانبا بولا، والراهب القمص كاراس الأنبا بولا، والراهب القمص باخوميوس الأنبا بولا، كما قام بسيامة الاباء الأجلاء برتبة القسيسية:

الراهب القس اناسطاسي الأنبا بولا، الراهب القس بقطر الأنبا بولا، والراهب القس أنجيلوس الأنبا بولا.



