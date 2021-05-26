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شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد

الأربعاء 26/مايو/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يستعرض تفاصيل طقس غدًا الخميس الموافق 27 مايو 2021.

وتتوقع الهيئة أن يكون طقس الغد نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية.
- طقس حار على جنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
-شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.
شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد
شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد

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