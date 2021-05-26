نقدم لك عزيتي الفتاة طرق تحضير واقي الشمس للشعر في المنزل، لكي يمكنك استخدامه عند الخروج من البيت في نهار فصل الصيف، ولكي تحافظين على صحة شعرك من أشعة الشمس الضارة في فصل الصيف، ومن الطرق الأكثر فاعلية والتي تعطي نتائج مبهرة؛ ما يلي:





الطريقة الأولى

كل ما عليك فعله هو خلط ثلاث ملاعق كبيرة من زيت بذور العنب ونصف كوب من ماء الورد، ووضع الخليط في زجاجة رذاذ.

وعند التعرض لأشعة الشمس، قومي برش خليط زيت بذور العنب وماء الورد على كامل شعرك.





الطريقة الثانية

إغلي كوباً من ماء وضعي فيه كيسين من الشاي الأبيض، وبعد دقيقتين أزيلي كيسَي الشاي.

أضيفي الى النقيع خمس قطرات من زيت اللافندر.

ضعي المزيج في زجاجة.