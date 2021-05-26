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تقسم 4 مراحل.. تفاصيل المبادرة الرئاسية "بر أمان"

الأربعاء 26/مايو/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ضوء انطلاق المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادين، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، فإنها تستهدف تأهيلهم لسوق العمل.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المبادرة الرئاسية "بر أمان".

١. تطلق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدًا الخميس من محافظة الفيوم المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادين.

٢. تتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

٣. تنفذ المبادرة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين والحماية الاجتماعية لفئات الصيادين، ولكافة فئات العمالة غير المنتظمة كافة.

٤. وتستهدف التوسع في توفير منح وقروض مُيَّسرة للصيادين وزوجاتهم لعمل مشروعات متناهية الصِغَر لتأمين الوفاء باحتياجاتهم الأساسية فى أثناء فترات التعطل أو فترات وقف صيد "الذريعة".

٥. جهود وزارة التضامن لتغطية الصيادين بخدمات التأمين الصحى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

٦. وتنقسم مبادرة "بر أمان" تنقسم إلى أربعة مراحل وتشمل 42 ألف صياد.

٧. تتضمن المرحلة الأولى 15 ألف صياد ببحيرات الريان، ادكو، مريوط والمنزلة، أما المرحلة الثانية فيتم التركيز فيها على بحيرات البرلس والمرة والتمساح، والمرحلة الثالثة تشمل البحيرات التى يصب فيها نهر النيل، والمرحلة الرابعة تشمل بحيرة ناصر وبحيرة البردويل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير بدل الحماية للصيادين للحفاظ على صحتهم من مخاطر المهنة، بالإضافة إلى توفير أدوات الصيد لهم مثل الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها بهدف تمكينهم ودعمهم في ممارسة مهنتهم.

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مبادره رئاسيه

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