سويسرا تعلن تحطم طائرة حربية من طراز إف – 5

أعلن سلاح الجو السويسري، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة حربية كانت في رحلة تدريبية، حيث تمكن الطيار من النجاة بعد أن قفز بالمظلة.

وأصدرت وزارة الدفاع الاتحادية والحماية المدنية والرياضة، بيانًا قالت فيه: "اليوم، في حوالي الساعة 9:00 صباحا، تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو السويسري من طراز إف – 5 وهبط الطيار بالكظلة وهو على قيد الحياة".

وأضاف البيان أن الطائرة "تيغر إف – 5" أقلعت من مطار عسكري في مدينة بايرن، ونفذت طلعة تدريبية كشريك في السجال للمقاتلة "إف/أي – 18" التابعة لسلاح الجو السويسري، مشيرا إلى أن القضاء العسكري يجري الآن تحقيقا في أسباب الحادث.