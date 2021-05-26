Advertisements

سويسرا تعلن تحطم طائرة حربية من طراز إف – 5

الأربعاء 26/مايو/2021 - 03:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلن سلاح الجو السويسري، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة حربية كانت في رحلة تدريبية، حيث تمكن الطيار من النجاة بعد أن قفز بالمظلة.

 

وأصدرت وزارة الدفاع الاتحادية والحماية المدنية والرياضة، بيانًا قالت فيه: "اليوم، في حوالي الساعة 9:00 صباحا، تحطمت طائرة تابعة لسلاح الجو السويسري من طراز إف – 5 وهبط الطيار بالكظلة وهو على قيد الحياة".

 

وأضاف البيان أن الطائرة "تيغر إف – 5" أقلعت من مطار عسكري في مدينة بايرن، ونفذت طلعة تدريبية كشريك في السجال للمقاتلة "إف/أي – 18" التابعة لسلاح الجو السويسري، مشيرا إلى أن القضاء العسكري يجري الآن تحقيقا في أسباب الحادث.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سويسرا تحطم طائرة حربية

أخبار تهمك

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. توفير خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل للذين يعانون من أمراض تُعيق حركتهم

منذ ساعتين و 47 دقيقة

قرار نهائي من الأهلي في صفقة "زيزو"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ يوم

عاجل.. قرار جديد بشأن واقعة مدرس "علوم الإسكندرية"

منذ أقل من ساعتين

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ يوم

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ ساعة و نصف

اللقاحات والتطعيمات.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة عن كورونا بمصر

منذ أقل من ساعتين

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيريز يعلن قائمة الراحلين عن ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ 33 دقيقة

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل .. نتنياهو: الطائرة السورية اخترقت اتفاقية الفصل معنا

تحطم طائرة حربية من طراز "ميج-27" في الهند

القوات الجوية الألمانية: تحطم طائرة عسكرية أمريكية غرب البلاد

تحطم أولى الطائرات الحربية الروسية الأكثر تطورا من طراز "إس.يو-57"

تحطم طائرة مقاتلة من طراز (ميغ-21) وسط الهند

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:57 م

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

عاجل.. بيريز يعلن قائمة الراحلين عن ريال مدريد

03:31 م

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

اللقاحات والتطعيمات.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة عن كورونا بمصر

02:21 م

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

01:47 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»