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الخميس.. عبد العزيز و لاشين بصالون الفن والمجتمع

الأربعاء 26/مايو/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الخميس 27 مايو، بسينما مركز الإبداع الفني "بأرض الأوبرا"، "صالون الفن والمجتمع" بالتعاون مع صالون الفنانة القديرة مديحة حمدي، بحضور نخبة من الفنانين والصحفيين والإعلاميين.

يستضيف الصالون هذا الشهر المخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج السينمائي القدير هاني لاشين، وحوار حول السينما المصرية ووضعها الراهن ومستقبلها، كما يتخلل الصالون فقرات شعرية وغنائية .

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