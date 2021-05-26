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الخميس .. "فرقة رضا" بقبة الغوري

الأربعاء 26/مايو/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يستقبل مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- في السابعة مساء الخميس 27 مايو الجارى حفل جديد لفرقة "رضا للفنون الشعبية"- التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية -.

الحفل يقام مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حيث تقدم الفرقة مجموعة من أشهر إستعراضاتها: الإسكندراني، العصايا، غريب الدار، النوبة، غزل في الريف،.. وغيرها.

جدير بالذكر أن الفرقة تأسست عام 1959، وقدمت أولى عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس من نفس العام، بلغ عدد أعضائها عند التأسيس 13 راقصة، و13 راقص، و 13 عازفًاحتى وصل العدد حالياً إلى 180 فناناً، أغلبهم من خريجي الجامعات، صمم رقصاتها الفنان الكبير " محمود رضا"، والتي استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والنوبة، بمشاركة راقصة الفرقة الأولى "فريدة فهمى".

وفي عام 1961 صدر قرار جمهوري بضم الفرقة إلى وزارة الثقافة، وأصبحت تابعة للدولة وتولى ادارتها الشقيقان محمود وعلى رضا ، كما كون الموسيقار على اسماعيل اوركسترا خاصة بالفنون الشعبية لمصاحبة الفرقة وقام بتلحين عدد كبير من اشهر استعراضاتها، قامت الفرقة ببطولة ثلاثة أفلام سينيمائية لاقت نجاحا جماهيريا :"اجازة نصف السنة"، "غرام فى الكرنك"، "حرامى الورقة"، كما قدمت عروضها فى مختلف دول العالم ونجحت فى تحقيق المراكز الأولى بمعظم المحافل والمهرجانات الدولية التى مثلت مصر خلالها

يذكر أن أن الفرقة الأن تحت اشراف الفنان د.محمود صلاح، وقيادة الأوركسترا المايسترو هشام نبوي.

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