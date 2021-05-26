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معاش وتنازل عن قضية.. كيف تم تدعيم شريف دسوقي؟

الأربعاء 26/مايو/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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شهدت الساعات الأخيرة دعم كبير الفنان شريف دسوقي بعد إجراءه لعملية جراحية تسببت في بتر ساقه، مما أدى إلى توجيه مساندة له كان على رأسها تحرك من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اتصال هاتفي من الرئيس:
البداية عندما اطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحالة الصحية لشريف دسوقي في اتصال هاتفي أجراه مساء الثلاثاء، ووجه بتوفير الرعاية اللازمة له خلال الفترة المقبلة.

علاج على نفقة الدولة:
وأعلن الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة الممثلين عن الأمر، موجها شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اتصاله من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لشريف دسوقي.

وأكد أن الرئيس وجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتحمل تكاليف العلاج كاملة، ولذلك أصدرت نقابة الممثلين بيانا وجهت فيه الشكر للشركة المتحدة بعد تحملها لمصاريف العلاج كاملة.

معاش لشريف دسوقي:
كما أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن قرار الرئيس السيسي بصرف معاش استثنائي للفنان شريف الدسوقي تقديرا لدوره الفني.

نقل الفنان لمستشفى دار الشفاء:
وأكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد يوم الثلاثاء، أنه تم نقل الفنان شريف دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

وأوضح خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم نقل الفنان شريف دسوقي بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين.

وأكد أنه سيتم مناظرة حالته الصحية فور وصوله مستشفى دار الشفاء من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

وأفاد مجاهد بأن وزيرة الصحة تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي عن كثب وما يتم تقدميه من خدمات طبية له، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.

تنازل عن قضية:
وعلى جانب آخر، تقدم المستشار هيثم عباس، محامى المنتج شريف زلط، للمحكمة الاقتصادية بتنازل عن الدعوى المقامة ضد الفنان شريف دسوقى، نظرًا لحالته الصحية التى يمر بها، معلنًا المساندة الكاملة له متمنيًا له سرعة تجاوز تلك المحنة والعودة أقوى مما كان.

وكانت قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى التي تطالب الفنان شريف دسوقى بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، بسبب "مسلسل 100 وش"،لجلسة اليوم.

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