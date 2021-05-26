بهذه الطريقة..أيتن عامر تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها وفاء

نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة، على صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وكانت الصورة لشقيقتها وفاء عامر، وهي تحتفل بعيد ميلادها، علقت ايتن على الصورة قائلة:" كل سنة و انتى طيبة و بخير يا برنسيسة ..ربنا يحقلك كل احلامك و ربنا يخليكى لينا لانك مش بس اخت كبيرة انتى فعلا كل حاجة صاحبة و ام و اب كمان .. بحبك يا روح الروح" .يذكر أن الفنانة وفاء عامر، شاركت فى دراما رمضان 2021 بمسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، وآخرين، تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.