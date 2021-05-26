بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بشرى سارة قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها المارد الأحمر ضد فريق نادي نهضة بركان يوم الجمعة القادم لحساب نهائي كأس السوبر الافريقي.





وقال الدكتور أحمد ابوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالقلعة الحمراء أن متوسط الميدان حمدي فتحي بات جاهز للمشاركة في المباريات بداية من المواجهة القادمة ضد العملاق المغربي.





وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية قبل السفر إلى جنوب أفريقيا من أجل مواجهة صن داونز قبل أن يتم الإطمئنان على حالته وبات جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات.





يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة نهضة بركان حامل لقب الكونفدرالية الافريقية في العاصمة القطرية الدوحة لحساب مواجهات بطولة السوبر الافريقي.