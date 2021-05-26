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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 26-5- 2021
الأربعاء 26/مايو/2021 - 03:28 م
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الاربعاء 26-5-2021
سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-5-2021 في البنوك
استقرت اسعار الدولار اليوم الأربعاء 26-5-2021 في البنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، وذلك في ظل استقرار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة، وننشر لكم سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 26 مايو 2021... التفاصيل من هنا
سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-5-2021 في السوق المحلي
استقرت اسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-5-2021 خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بعد ارتفاعه خلال تعاملات أمس.. التفاصيل من هنا
وزير البترول: مبيعات الغاز شهدت طفرة بسبب مبادرة إحلال السيارات
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن نشاط استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى السيارات شهد تنامياً واضحاً.. التفاصيل من هنا
وزير الإسكان: الدولة تهدف لتحقيق مصلحة المواطن.. ووضع منظومة جديدة لاستخراج التراخيص
التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدداً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة عدد من القضايا التى تهم الشارع المصرى، وتمس حياة المواطنين، ومنها الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. التفاصيل من هنا
بشرى سارة من وزير الإسكان للعاملين بالخارج
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل 1/6/2021، وحتى يوم الخميس 10/6/2021.. التفاصيل من هنا
وزير المالية: سجلنا معدل نمو 3.6% رغم الجائحة ونستهدف 2.8% العام الحالى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى استكمال مسيرة الإصلاح المالى، دون أى أعباء إضافية على المواطنين، على نحو ينعكس إيجابيًا فى تحسين المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة.. التفاصيل من هنا
رانيا المشاط تبحث مجالات التعاون مع مسؤول برنامج الأغذية العالمي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة كورين فليشر، المديرة الإقليمية الجديدة لبرنامج الأغذية العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث علاقات التعاون الإنمائي المشتركة مع البرنامج، بحضور السيد منجستاب هايلي، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر... التفاصيل من هنا
وزيرة الصناعة: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 11% خلال 4 أشهر
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 11% خلال الـ 4 أشهر الأولي من عام 2021 حيث بلغت 9 مليار و800 مليون دولار .. التفاصيل من هنا
الرقابة المالية تحذر من التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة
حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين من مخاطر الاشتراك فى عمليات الاكتتاب الأولى في العملات Initial Coin Offering -ICO.. التفاصيل من هنا
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