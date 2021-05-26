منافسات قوية فى البطولات الأفريقية للجمباز لحجز تذكرة طوكيو

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منافسات قوية فى البطولات الأفريقية للجمباز لحجز تذكرة طوكيو
الأربعاء 26/مايو/2021 - 03:29 م
علي نبوي
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يشهد اليوم الاربعاء بداية المنافسات القوية فى البطولات الافريقيه للجمباز الفنى والترامبولين المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020 والتي تستمر حتي 27 مايو الجاري
حيث تشهد صالة استاد القاهرة منافسات الترامبولين رجال وآنسات وينافس منتخب مصر لجمياز الترامبولين. على مقعد واحد للرجال ومقعد للانثات من أجل التأهل إلى اولمبياد طوكيو 2020
بينما تقام منافسات للجمباز الفنى رجال وانسات بنادى مدينه نصر وينافس منتخب مصر للجمباز الفني على مقعد للفني رجال واخر للفنى انسات للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020
وتشارك 7 دول فى التصفيات الافريقية لحجز تذكرة طوكيو 2020 وهي الجزائر والمغرب والكاميرون وجنوب أفريقيا ونامبيا ونيجيريا وليبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.
واعتذر منتخب انجولا عن المشاركة فى البطولة
يمثل منتخب مصر لجمياز الترامبولين، في التصفيات اشرقت شريف وملك حمزه ومريم اسامه ومنار ايمن.وسيف اسر ومهاب ايمن وخالد حسام وسيف هاني، تحت قيادة الكابتن أحمد سعيد المدير الفني والكابتن حسن القاضي والكابتن أحمد ابو العلا.
بينما يمثل منتخب مصر للجمباز الفني عمرو العربي ومحمد منتصر وزياد خاطر فى الرجال وفرح احمد وجنا هانى وزينه محمد انسات
جدير بالذكر ان البطولات الأفريقية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها مصر حاليا بروفة نهائية قبل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني مطلع يونيو المقبل والتي تقام لاول مرة فى تاريخ البطولة بالقارة السمراء .
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