منافسات قوية فى البطولات الأفريقية للجمباز لحجز تذكرة طوكيو

يشهد اليوم الاربعاء بداية المنافسات القوية فى البطولات الافريقيه للجمباز الفنى والترامبولين المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020 والتي تستمر حتي 27 مايو الجاري









حيث تشهد صالة استاد القاهرة منافسات الترامبولين رجال وآنسات وينافس منتخب مصر لجمياز الترامبولين. على مقعد واحد للرجال ومقعد للانثات من أجل التأهل إلى اولمبياد طوكيو 2020









بينما تقام منافسات للجمباز الفنى رجال وانسات بنادى مدينه نصر وينافس منتخب مصر للجمباز الفني على مقعد للفني رجال واخر للفنى انسات للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020









وتشارك 7 دول فى التصفيات الافريقية لحجز تذكرة طوكيو 2020 وهي الجزائر والمغرب والكاميرون وجنوب أفريقيا ونامبيا ونيجيريا وليبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.









واعتذر منتخب انجولا عن المشاركة فى البطولة





يمثل منتخب مصر لجمياز الترامبولين، في التصفيات اشرقت شريف وملك حمزه ومريم اسامه ومنار ايمن.وسيف اسر ومهاب ايمن وخالد حسام وسيف هاني، تحت قيادة الكابتن أحمد سعيد المدير الفني والكابتن حسن القاضي والكابتن أحمد ابو العلا.





بينما يمثل منتخب مصر للجمباز الفني عمرو العربي ومحمد منتصر وزياد خاطر فى الرجال وفرح احمد وجنا هانى وزينه محمد انسات





جدير بالذكر ان البطولات الأفريقية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 التي تستضيفها مصر حاليا بروفة نهائية قبل استضافة مصر لبطولة كأس العالم للجمباز الفني مطلع يونيو المقبل والتي تقام لاول مرة فى تاريخ البطولة بالقارة السمراء .