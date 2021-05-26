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مانيان يخضع لفحص طبي لإنهاء ضمه إلى ميلان

الأربعاء 26/مايو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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خضع حارس مرمى ليل بطل فرنسا مايك مانيان أمس الثلاثاء إلى فحص طبي تمهيدا لانتقاله إلى صفوف ميلان الإيطالي.

وبعد خضوعه للفحص الطبي صباح، أظهرت الصور التي بثها التلفزيون الإيطالي دخوله مقر نادي ميلان.

وقال مصدر في النادي اللومباردي بأن الإعلان الرسمي لعملية انتقال مانيان سيتم خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وذكرت تقارير صحافية بأن ميلان سيدفع مبلغاً قدره مليون يورو مقابل صفقة انتقال مانيان الذي سيكون ضمن التشكيلة الرسمية لمنتخب فرنسا المشاركة في كأس أوروبا 2020.

ويبدو أن ميلان الذي سيشارك في مسابقة دوري ابطال اوروبا بعد غياب سبعة مواسم، سرع من عملية التعاقد مع مانيان بعد اشهر من المفاوضات الشاقة مع حارسه الحالي جانلويجي دجوناروما الذي ينتهي عقده معه في 30 يونيو المقبل، ومع مدير اعماله مينو رايولا قبل ان تتوقف قبل أسابيع عدة.

وكان مانيان الذي انتقل إلى صفوف ليل عام 2015، تألق في صفوفه هذا الموسم وساهم بشكل كبير في تتويج فريقه بطلا للدور يالفرنسي باحتفاظه بنظافة شباكه في 21 مباراة.

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مانيان يخضع لفحص طبي مانيان يخضع لإنهاء ضمه إلى ميلان

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