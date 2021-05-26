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عاجل.. بيريز يعلن قائمة الراحلين عن ريال مدريد

الأربعاء 26/مايو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء إستقرار فلورينتينو بيريز رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الملكي بنهاية الموسم الجاري وأبرزهم فاران ومارسيلو وإيسكو خاصةً أن خروجهم يضمن تعزيز الخزائن بمبلغ 100 مليون يورو.

وذكرت صحيفة آس، أن الريال سيحتاج لإدخال تجديدات على الفريق في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، من خلال شراء لاعبين وبيع آخرين.


ومن بين أولئك الذين سيغادرون صفوف "الميرينغي" الذي خرج خالي الوفاض من هذا الموسم دون تحقيق أي ألقاب، أشارت إلى إمكانية رحيل فاران ومارسيلو وإيسكو في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث قد يعود ذلك بمبلغ مالي كبير على خزائن الريال من أجل تحمل الصفقة المحتملة لشراء الفرنسي كيليان مبابي، الذي ينتمي حالياً باريس سان جيرمان.


ويعد رحيل فاران أمر شبه حتمي، حيث يريد المدافع (28 عاماً) البحث عن مغامرة جديدة في دوري آخر، كما أن عقده ينتهي في يونيو (حزيران) 2022، لذلك ينبغي على "الملكي" بيعه هذا الصيف، لتحقيق عائد جيد من ورائه.
وقد يحقق الريال من وراء بطل العالم مع منتخب فرنسا في 2018، أكثر من 60 مليون يورو، بالإضافة إلى توفير راتبه، كما أن بديله ديفيد ألابا سيصل مجاناً من بايرن ميونخ، بانتظار الإعلان رسمياً عن التعاقد معه.


أما مارسيلو وإيسكو، فقد يعود بيعهما على خزائن "الملكي" بثمانية ملايين يورو لكل منهما.


وبالإضافة إلى هؤلاء الثلاثة، أشارت الصحيفة أيضاً إلى إمكانية رحيل لاعبين آخرين مثل ماركو أسينسيو، وماريانو، إذا تلقى الريال عروضاً جيدة من أجلهما.

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