تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة القادمة

يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبفارق عن الأهلي الذي له عدد من المباريات المتبقية المؤجلة بسبب المشاركة فى بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأقيمت اليوم عدد من مباريات الدوري المصري الممتاز وانتهت بفوز طلائع الجيش على وادي دجلة وفوز أسوان على غزل المحلة وفوز الجونة على الاتحاد السكندري.





ترتيب الدوري المصري:-





الزمالك 54 نقطة

الأهلي 41 نقطة

المصري 39 نقطة

سموحة 35 نقطة

بيراميدز 34 نقطة

مصر المقاصة 33 نقطة

سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

الاتحاد السكندري 31 نقطة

غزل المحلة 31 نقطة

طلائع الجيش 30 نقطة

الجونة 30 نقطة

الإسماعيلي 29 نقطة

إنبي 29 نقطة

المقاولون العرب 27 نقطة

أسوان 24 نقطة

البنك الأهلي 18 نقطة

وادى دجلة 17 نقطة

الانتاج الحربي 13 نقطة



