العراق: توقيف قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار بتهمة اغتيال ناشطين

أوقفت قوات الأمن العراقية، اليوم الأربعاء، قائد عمليات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار بتهمة اغتيال ناشطين.

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في وقت سابق، باغتيال الناشط العراقي هاشم المشهداني رئيس رابطة شباب الطارمية على يد مسلحين مجهولين.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات العراقية، عن مقتل شخصين في تبادل لإطلاق النار في محافظة البصرة.

وقالت مصادر عراقية، إن "شخصين يستقلان سيارة نوع بيكب وبعد تبادل إطلاق نار مع اشخاص بسيارة أخرى قتلا في سوق الجنينه وسط البصرة"، بحسب ما أوردت شبكة "رووداو " الكردية الإخبارية على موقعها الإلكتروني.

ويذكر أن قيادة عمليات البصرة كانت قد وجهت في وقت سابق القوات الأمنية بحصر السلاح بيد الدولة والعمل على الابتعاد عن التهديد والوعيد.