خط الهجوم صداع في رأس موسيماني قبل مواجهة نهضة بركان

يُفاضل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بين الثلاثي جونيور أجاي وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر للدفع به في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي.









ويلتقي الأهلي بنظيره نهضة بركان المغربي بعد غد الجمعة على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد في نهائي كأس السوبر الإفريقي، وهي البطولة الغائبة عن دولاب النادي الأحمر منذ عام ٢٠١٤.





ولم يحسم موسيماني اللاعب الذي سيقود الجناح اليسرى للأهلي في مباراة نهضة بركان المغربي، حيث هناك منافسة شرسة بين الثلاثي للتواجد في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر بمباراة الجمعة.





وكان موسيماني قد اعتمد على صلاح محسن أساسيًا في مباراة صن دوانز، فيما دفع بالثنائي طاهر محمد طاهر وجونيور أجاي في الشوط الثاني.