تطعيم 157 ألف مشرف.. استعدادات الحكومة لامتحانات الثانوية العامة

تستعد الحكومة المصرية، لامتحانات الثانوية العامة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة كورونا، بتطعيم المشرفين بلقاحات كورونا.



ويرصد "الفجر"، استعدادات الحكومة لامتحانات الثانوية العامة .



الامتحانات إلكترونية:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، سوف تعقد إلكترونية فى المدارس بلجان مؤمنة، يستخدم الطالب فيها التابلت ويستعين الطالب أثناء الامتحان بالكتاب والمصادر والمراجع المتوفر والموجودة على الأجهزة اللوحية لدى الطلاب، موضحة أنه من المقرر أن تنطلق الاختبارات يوم 4 يوليو المقبل.



تطعيم 157 ألف مشرف:

واستعدادًا لإجراء الامتحانات في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها كورونا، قامت وزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطعيم 157 ألفا من مشرفي الامتحانات قبل بدء امتحانات الثانوية العامة.



تطعيم المعلمين:

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إعداد حصر بعدد المعلمين والإداريين المسكنين على المرحلة الثانوية العامة والفنية المستهدفين لتطعيمهم بلقاح كورونا كمرحلة أولى، استعدادًا للامتحانات.



إنهاء الاستمارات:

ووجهت المدارس الثانوي، طلاب الثانوية العامة الذين لم يكتبوا ويسجلوا استمارة التقدم للامتحانات، بضرورة إنهاء إجراءات تسجيل الاستمارة وكتابة البيانات الخاصة باستمارة التقدم للاختبارات، موضحة أنه على الطالب الذي لم يتمكن من تسجيل الاستمارة ضرورة التوجه إلى شئون الطلبة في المدرسة التابع لها حتى يستكمل إجراءات الاستمارة.



ومن المقرر، انطلاق امتحانات الشهادة العامة في الثانوية يوم 4 يوليو المقبل، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بداية يونيو القادم، فيما يبدأ طلاب شهادة الدبلومات الفنية امتحاناتهم العملية 5 يونيو والنظرية تنطلق يوم 19 يونيو حتى 1 يوليو 2021.



وكانت انتهت مرحلة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للطلاب، بعد أن اتاحت الوزارة لطلاب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة وأيضا قيام الطلاب بتسليم لمدارس الاستمارات، وجار مراجعتها.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراء 3 امتحانات تجريبية للصف الثالث الثانوي، في نهاية شهر أبريل، وشهر مايو، وكذلك شهر يونيو.



ويرجع الهدف من الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021 شهر أبريل، هو اختبار الأجهزة المستخدمة ومحاكاة كاملة لاستخدام المعدات والشبكات، سواء للطالب أو من ناحية الوزارة.