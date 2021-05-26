فركش آل هارون.. ومنتج الفيلم: شكراً للنجم أحمد وفيق









إحتفل أبطال فيلم آل هارون والقائمين عليه بانتهاء أعمال التصوير، وسط حضور جميع الفنانين المشاركين في الفيلم ، والمنتج حسني محمود، مالك شركة مومنت برودكشن، الشركة المنتجة لفيلم " آل هارون "



وفي وقت سابق، انتهى صناع فيلم آل هارون من تصوير أخر المشاهد في إحدى فيلات المنصورية، والتي شهدت إقامة سرادق عزاء ضخم ضم مجمايع كثيرة، ويعتبر من الديكورات الرئيسية في الفيلم .



وعبرالمنتج حسني محمود، منتج فيلم آل هارون عن سعادته بانتهاء تصوير المشاهد، مشيرا إلى أن الفيلم سيكون جاهزا للعرض في سينمات مصر والوطن العربي قبل عيد الأضحى المبارك، موجها التحية للنجم الكبير أحمد وفيق، على المجهودات الكبيرة التي قدمها للفيلم، وبشكل بعيد تماما عن كونه أحد أبطال العمل، بل قدمها كصديق لإنجاح الفيلم .







وفيلم "آل هارون" أحد أبرز الأعمال الفنية الجديدة على الساحة الفنية في الوقت الحالي، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، بينهم الفنان احمد وفيق، منذر رياحنة، عبير صبرى، وإيهاب فهمي، محمد عز، اسلام حافظ، وأحمد عبد الله محمود، وهاجر الشرنوبي، ووائل خليل، ويارا نور الدين، والفنان حمدي هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف



الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كل من، محمود شاذلي، وإدوارد نبيل، وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.



وينتمى الفيلم إلى نوعية الأكشن والإثارة؛ حيث تداخل الأحداث فى أجواء من الغموض والإثارة والأكشن