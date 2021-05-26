Advertisements

تجارة مصر الخارجية.. كتاب جديد يرصد تاريخ الاقتصاد المصري في ظل الاحتلال البريطاني

الأربعاء 26/مايو/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي كتاب "تجارة مصر الخارجية..1914-1939" تأليف د.أحمد الشربيني، ويأتي الكتاب في إطار عرض كافة الحقائق التاريخية في كل الجوانب مدعمةً بالوثائق والإحصاءات، للتعرف على الحاضر من خلال الماضي، وحتى تكون هذه الأعمال زاداً للدارسين والراغبين في المعرفة العلمية الرصينة البعيدة عن الأهواء والتعصب، كما أن كتب التاريخ الاقتصادي تحديدًا تعد مرجعاً لا غنى عنه لرواد علم الاقتصاد انطلاقاً من مفهوم تراكمية المعرفة العلمية باعتباره أحد أهم المفاهيم الراسخة في كل العلوم بلا استثناء.

يقع الكتاب في ستة فصول بالإضافة إلى التمهيد والخاتمة، وقد وقع الاختيار على عامي 1914-1939 لأنهما شهدا حدثين عالميين كان لهما التأثير الأكبرعلى مجريات الأمور في العالم كله، ويعتبر التاريخان بالنسبة لمصر نهاية مرحلة من تاريخها، وبداية رحلة جديدة تختلف عن سابقاتها في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقد كان الحصول على احصاءات تغطي نطاق الدراسة من أشق الصعاب التي واجهت الباحث، نظرًا للحظر الذي كان مفروضًا على بعض الوثائق والذي امتد لفترة ليست بالقصيرة في إطار المرحلة التاريخية التي تغطيها الدراسة، علاوةً على بعض الصعوبات التي واجهت الكاتب في الحصول المعطيات اللازمة من دار الوثائق القومية، وزاد من الصعوبة اختفاء الوثائق الصادرة عن مصلحة الجمارك بين الكم الهائل من الوثائق في دار الوثائق القومية، أو لتسرب هذه الوثائق المطلوبة إلى مَحافِظ تحمل عناوين تختلف عن مضامينها.

ولهذا اعتمدت الدراسة على التقاط الأرقام التي جاءت متناثرة في بعض الأحيان ومتناقضة في أحيان أخرى من بين التقارير التي كانت تنشرها مصلحة الجمارك المصرية سواء بالدوريات المتخصصة أو غير المتخصصة، وخلص منها الباحث قدر استطاعته إلى احصاءات متكاملة تقدم دلالات لكل جزئية تعرض الكتاب لدراستها.

والجدير بالذكر أن الكتاب في الأصل هو أطروحة لنيل الدكتوراة قدمها الباحث تحت إشراف المؤرخ الكبير الراحل " د.رؤوف عباس" ويتناول بالدراسة سعي المستعمر إلى إخضاع الاقتصاد المصري الذي كان قد حقق طفرة أصبحت تمثل خطراً على مصالحه؛ وبالتالي عمل على تحجيم مصر اقتصادياً وضرب كل صناعة وطنية حتى احتلت الصادرات الأجنبية أرفف المحلات كبيرةً كانت أو صغيرة، وهو ما شكل أزمة كبيرة على الصعيد السياسي لأنه ضرب استقلال مصر وجعلها تابعة تمامًا، حتى كان لطلعت باشا حرب النصيب الوافر في تحرير الاقتصاد المصري.

أخبار تهمك

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ يوم

عاجل..تعرف على تطوارت الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

منذ يوم

اللقاحات والتطعيمات.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة عن كورونا بمصر

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

منذ ساعتين

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

منذ حوالي 11 ساعة

قرار نهائي من الأهلي في صفقة "زيزو"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيريز يعلن قائمة الراحلين عن ريال مدريد

منذ نصف ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار جديد بشأن واقعة مدرس "علوم الإسكندرية"

منذ أقل من ساعتين

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. توفير خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل للذين يعانون من أمراض تُعيق حركتهم

منذ ساعتين و 50 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:57 م

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

عاجل.. بيريز يعلن قائمة الراحلين عن ريال مدريد

03:31 م

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

اللقاحات والتطعيمات.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة عن كورونا بمصر

02:21 م

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

01:47 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»