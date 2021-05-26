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رياح مثيرة للأتربة وشبورة مائية.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

الأربعاء 26/مايو/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الخميس المقبل الموافق 27 مايو 2021 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 يونيو 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلا علي شمال البلاد وحتي شمال الصعيد معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

غدا الخميس:

شبورة مائية صباحًا: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

نشاط الرياح من المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة

يوم الجمعة المقبل:

شبورة مائية صباحًا: علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

نشاط الرياح من المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

يوم السبت المقبل:

نشاط الرياح من المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

يوم الأحد المقبل:

نشاط الرياح من المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

يوم الاثنين المقبل:

نشاط الرياح من المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للأتربة على غرب البلاد علي فترات متقطعة.

يوم الثلاثاء المقبل:

نشاط الرياح من المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
رياح مثيرة للأتربة وشبورة مائية.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل
رياح مثيرة للأتربة وشبورة مائية.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

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