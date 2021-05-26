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23.70 مليون طن صادرات الاتحاد الأوروبي من القمح

الأربعاء 26/مايو/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات نشرتها المفوضية الأوروبية اليوم إن صادرات الاتحاد الأوروبي من القمح لموسم 2020-2021، الذي بدأ في يوليو الماضي، وصلت إلى 23.70 مليون طن بحلول الثالث والعشرين من مايو.

وبحسب البيانات فإن الرقم منخفض من 32.06 مليون طن في نفس الفترة من الموسم السابق وفقا لرويترز.

ومنذ أول يناير، تغطي بيانات المفوضية الدول السبع والعشرين فقط الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، في حين كانت البيانات السابقة حتى 31 ديسمبر تشمل أيضا بريطانيا التي غادرت الاتحاد بصفة نهائية في ذلك التاريخ.

ووصلت صادرات الاتحاد الأوروبي من الشعير لموسم 2020-2021 إلى 6.94 مليون طن مقارنة مع 6.96 مليون طن قبل عام.

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