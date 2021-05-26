إضراب عام لعدد كبير من القطاعات العمالية في لبنان

أفادت وسائل إعلام إوروبية، اليوم الأربعاء، بإضراب عام لعدد كبير من القطاعات العمالية في لبنان احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع الأجور.

وقد أطلق لبنان الذي انهارت عملته بفعل أزمة مالية عميقة برنامجا للحصول على الدولارات عبر البنوك بسعر مماثل للمستويات التي يعرضها المتعاملون غير الرسميين.

كان الرئيس ميشال عون قد قال في مارس إنه من المقرر السماح للبنوك بإجراء المعاملات بأسعار السوق، لكن البنك المركزي لم يصدر آليات لنظام الصرف إلا في الأسابيع الماضية.

وقال البنك المركزي في بيان يوم الخميس إن اللبنانيين الذين يريدون الحصول على دولارت يمكنهم التسجيل لشراء العملة الأمريكية بسعر 12 ألف ليرة للدولار من البنوك المشاركة في الفترة من 21 إلى 25 مايو.

وقال إنهم سيحصلون على الدولارات في 27 مايو.

ولم يذكر ما إذا كان العملاء سيتمكنون في المستقبل أيضا من استخدام منصة “الصيرفة” الجديدة للبنك المركزي للحصول على الليرة اللبنانية عند بيع الدولار بسعر مماثل.