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مصر للطيران تنظم غدا 59 رحلة دولية وداخلية

الأربعاء 26/مايو/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير 59 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي، غدا الخميس، على متنهم ما يقرب من 6276 راكبا، مع الالتزام  بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلات الجوية من مطار القاهرة الجوي بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، بيروت، بغداد، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحة، أكرا، لندن، نيويورك،  باريس، أبوجا، دبي، إسطنبول، امستردام، بروكسل، موسكو، أثينا، أبوظبي، البحرين، عمان، الشارقة، عنتيبي، جوهانسبرج، أديس أبابا، الخرطوم)، بالإضافة إلى 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6276 راكبا.

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