لأول مرة اشهر مشاهد أوبرا عايدة على مسرح النافورة









يحتضن مسرح النافورة لاول مرة مختارات من اشهر مشاهد عرض اوبرا عايدة لفرقة اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى ايمان مصطفى بمصاحبة أوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الايطالى إليو أورتشولو ومشاركة فرقة باليه اوبرا القاهرة باشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل وكورال اوبرا القاهرة قيادة وتدريب كارمين كولنجلي ومن اخراج هشام الطلي وذلك في السابعة مساء يومي الجمعة والسبت 28 ، 29 مايو .



يؤدى الادوار الرئيسية نخبة من نجوم فرقة اوبرا القاهرة هم السوبرانو إيمان مصطفي في دور عايدة ، الباريتون عماد عادل في دور اموناصرو، الميتزوسوبرانو جولي فيظي بالتبادل مع امينة خيرت في دور أمنيرس ، الباص رضا الوكيل في دور رامفيس ، أسامة جمال في دور الملك ، دينا فاروق في دور كبير الكهنة ، التينور أسامة علي في دور الرسول والتينور الإيطالي داريو دي فييتري في دور راداميس .



المعروف ان اوبرا عايدة للموسيقار الايطالى العالمى فيردى ووضع نصها الغنائي الايطالى جيسلا نزوني عن قصة عالم الاثار الفرنسى اوجست مارييت والتى يخلد خلالها انتصار المصريين على الاحباش حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الاميرة الحبشية عايدة بعد اسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما وامر بدفن القائد راداميس حياً لاتهامة بالخيانة العظمى لتنتهى الاوبرا باستسلامه فى قبره حيث سبقته اليه عايدة وكتبت خصيصا لتقدم ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس وظهرت للنور لاول مرة على مسرح الاوبرا الخديوية فى 24 ديسمبر عام 1871 وتتميز بالديكورات الفخمة التى تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى وبالاعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال احد مقاطعها الموسيقية الذى يصور لحظة الانتصار ( مارش النصر ) شهرة واسعة ولاقت نجاحاً كبيراً عند عرضها فى مختلف دول العالم .