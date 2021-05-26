أمين عام الأطباء يوضح عواقب قرار الصحة بالابلاغ عن المتسبب فى تدهور حالة مريض كورونا

قال الدكتور اسامة عبدالحي امين عام نقابة الأطباء، ان قرار مساعد وزيرة الصحة بالابلاغ عن المتسبب فى تدهور حالة مريض كورونا عند تحويله للمستشفى قد أثار إستياء نقابة الاطباء وكذلك جموع الاطباء.



واوضح ان القرار مبني علي فكره خاطئة لانه يفترض ان الطبيب هو من تسبب في تأخير دخول المريض المستشفي، فالطبيب يقوم بمعالجة المريض وتقديم بروتوكول العلاج له وقد يلتزم الطبيب والمريض بالبروتكول ولكن لم يكتب الله الشفاء للمريض، فلا يوجد بروتوكول علاج مضمون مائة بالمائة حتي في الدول المتقدمة والتي بها نظم صحية مستقرة، لذلك قد تتدهور حالة المريض اثناء العلاج علي الرغم من التزامه ببرتوكول العلاج.



واكد امين الأطباء، ان جميع الاطباء في العالم ملتزمون ببذل رعاية وليس الوصول لنتيجة.



من ناحية اخري تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بشأن الكتاب الصادر من مساعد الوزير للطب العلاجي والموجه لجميع المستشفيات التابعة للوزارة يطلب منهم الإبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير في إجراءات العلاج أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من قبل مقدمي الخدمة الطبية في القطاع الخاص!



وقال البياضي، في طلب الإحاطة من المعلوم أن أي طبيب قصر في عمله، وأهمل في علاج مریض يقع تحت طائلة القانون، ويخضع للمساءلة من النقابة وقد يصل الجزاء لإلغاء ترخيص مزاولة المهنة إلا أن كتاب الوزارة المرفق والعبارات التي وردت به بدت كأن وزارة الصحة تتربص بالفريق الطبي في القطاع الخاص، والعبارات غير المنضبطة الواردة في الكتاب المشار إليه يمكن استخدامها وتأويلها لإلصاق تهمة التقصير بأي فرد من الأطقم الطبية قدم خدمة طبية لمريض في منزله أو في عيادة الطبيب.



وأكد البياضي، اننا كنا ننتظر من وزارة الصحة أن تقدم أي نوع من الدعم للقطاع الطبي الخاص ليساعدهم على تقديم الخدمة بصورة أفضل بدلا من أن تسلط سيفا على رقابهم.

