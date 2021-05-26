استمرار فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك (زايد 3)

واصلت القوات المسلحة المصرية والإماراتية تنفيذ فعاليات التدريب المصرى الإماراتى المشترك (زايد 3) والذى تشارك فيه وحدات من القوات الخاصة لكلا الجانبين والذى ينفذ على مدار عدة أيام بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وقد شهدت الأيام الماضية المراحل التمهيدية للتدريب والتى تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات من خلال عقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم التدريبية وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين، بالإضافة إلى تنفيذ

العديد من الأنشطة العملية التى تم التخطيط والإعداد لها مسبقًا كذلك التدريب على أعمال الإستطلاع وأنسب أساليب القتال فى المدن ومواجهة العناصر الإرهابية.



ظهر خلال التدريبات مدى ماوصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راقٍ وإحترافية عالية فى تنفيذ كافة المهام بما يعكس مدى ماتمتلكه القوات المسلحة لكلا الدولتين من إمكانيات بشرية وفنية وإستعداد قتالى وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.