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قطع المياه عن أحياء شرق أسوان

الأربعاء 26/مايو/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
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تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأنه نظرًا للقيام بأعمال ربط خطوط جديدة بمناطق حى شرق المدينة ( مياه شرب – صرف صحي ).. وبناءًا عليه سيتم قطع مياه الشرب من الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 28 5 2021 وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي السبت الموافق 29 5 2021 بالمناطق الأتية:
( شارع السماد بالكامل – السيل الريفى والجديد – الصداقة الجديدة – عزبة الفرن – عمارات كيما السد - الزيداب – خورعواضه – الأمبركاب – الصداقة القديمة – عزب كيما " النهضة – جراجوس – التحرير – الوادي " ) ولذا تهيب الشركة بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

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