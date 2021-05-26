قطع المياه عن أحياء شرق أسوان



تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأنه نظرًا للقيام بأعمال ربط خطوط جديدة بمناطق حى شرق المدينة ( مياه شرب – صرف صحي ).. وبناءًا عليه سيتم قطع مياه الشرب من الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 28 5 2021 وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي السبت الموافق 29 5 2021 بالمناطق الأتية:

( شارع السماد بالكامل – السيل الريفى والجديد – الصداقة الجديدة – عزبة الفرن – عمارات كيما السد - الزيداب – خورعواضه – الأمبركاب – الصداقة القديمة – عزب كيما " النهضة – جراجوس – التحرير – الوادي " ) ولذا تهيب الشركة بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.