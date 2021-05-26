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حكايات السوبر الإفريقي (2) - ركلات الترجيح تنصف الأهلي أمام الجيش الملكي.. وتكريم الأحمر وبركات بالأفضل في إفريقيا

الأربعاء 26/مايو/2021 - 04:50 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي فى مباراة كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى قطر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب نادي الزمالك فى نهائى البطولة بهدفين مقابل هدف، بينما نهضة بركان المغربي توج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق بيراميدز ممثل مصر.

وتقام مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي يوم 28 مايو فى قطر فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا  بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

ويرغب الأهلي فى التتويج باللقب السابع بعدما توج باللقب 6 مرات من قبل أعوام 2002/2006/2007/2009/2013/2014.

ويستعرض الفجر الرياضي حكاية للبطولات الأهلاوية فى السوبر الإفريقي، واليوم نتحدث عن اللقب الثاني الذي حققه المارد الأحمر أمام فريق الجيش الملكي المغربي والذي كان عقب تتويج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2006 على أرض مصر، وكان تحديدًا فى 24 فبراير 2006، تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه.

وبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من: عصام الحضري، عماد النحاس، أحمد السيد، شادي محمد، إسلام الشاطر، حسن مصطفى، حسام عاشور، محمد أبو تريكة، محمد عبد الوهاب، عماد متعب، فلافيو.

بينما نزل خلال اللقاء بديلًا كل من هيثم الفزانى ووائل رياض شيتوس وأسامة حسني. 

وشهد اللقاء ضياع فرص عديدة ليذهب إلي الوقت الإضافي لينتهي أيضًا بالتعادل السلبي بين الفريقين ليتوجهوا إلي ركلات الترجيح والذي كان لـ عصام الحضرى الحارس التاريخي للكرة المصرية دور كبير فى تتويج المارد الأحمر باللقب، ليتصدى لركلتي جزاء سددهم كل من نور الدين بوبو ومحمد الفضلي، بينما سجل رباعية الأهلي كل من عماد النحاس وأسامة حسني وشادي محمد وإسلام الشاطر.

بينما عقب المباراة توج محمد بركات لاعب النادي الأهلي السابق ومدير منتخب مصر الحالي بجائزة أفضل لاعب فى دوري أبطال إفريقيا لعام 2005 من عيسي حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي السابق، بينما حصل النادي الأهلي على جائزة أفضل نادي فى إفريقيا لعام 2005 وحصل عليها حسن حمدي رئيس القلعة الحمراء وقتها.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توج عام 2005 ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب النجم الساحلي التونسي بثلاث أهداف دون رد.

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محمد بركات الجيش الملكي الأهلي ونهضة بركان الأهلي أخبار الأهلي

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