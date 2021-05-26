5446 طالب وطالبة أدوا الامتحانات بجامعة جنوب الوادي

واصل الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، جولاته التفقدية بلجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بقنا بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.







وتابع رئيس الجامعة التزام الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأدى الامتحانات اليوم بكلية الآداب طلاب الفرقة الثانية انتظام وعددهم 349 طالب وطالبة و142 انتساب وعدد 70 طالب وطالبة بالفرقة الرابعة انتظام و39 بالفرقة الرابعة انتساب.



وفي كلية الحقوق أدى الامتحانات طلاب الفرقة الثانية وعددهم 2712 وطلاب الفرقة الرابعة وعددهم 1692.



وفي كلية التمريض أدى الامتحانات طلاب الفرقة الثانية وعددهم 254 وطلاب الفرقة الرابعة وعددهم 188



شهد الجولة الدكتورة نادية عبد الله عميد كلية التمريض والدكتور محمد رشدي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب.