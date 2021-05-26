مجلس جامعة الفيوم: الأعلى للجامعات يوافق على اتفاقية التعاون بين جامعة الفيوم ووكالة الفضاء المصرية





عقد مجلس جامعة الفيوم جلسته رقم (186) برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، وبحضور الأفاضل أعضاء المجلس الموقر، وذلك اليوم الأربعاء.



حيث صرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن المجلس أكد على استعداد جامعة الفيوم، لعقد إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 20212020، حيث وافق المجلس على الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الكليات بخصوص ذلك، من حيث آليات عقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، والامتحانات العملية والشفوية، كما أكد على تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للجامعات من حيث بداية الامتحانات النظرية للطلاب اعتبارًا من 1062021 ونهايتها خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو، مع تنظيم آليات عقد الامتحانات العملية والشفوية للطلاب، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على صحة وسلامة كافة أعضاء الجامعة، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب.



كذلك التأكيد على كافة أعضاء هيئة التدريس بأن تكون أسئلة الإمتحانات مما تم شرحه ودراسته خلال الفصل الدراسي الحالي.



وأشار سيادته أنه تم عرض موافقة المجلس الأعلى للجامعات على اللائحة الداخلية لبرنامج التعددية الثقافية والحوار الحضاري بكلية دار العلوم بنظام التعليم المدمج.



وكذلك موافقة المجلس الأعلى للجامعات على اتفاقية التعاون بين جامعة الفيوم ووكالة الفضاء المصرية، والتي بموجبها سوف يتم توفير قمر صناعي تعليمي بجامعة الفيوم بجانب إنشاء وحدة لأبحاث وعلوم الفضاء بالجامعة.



كما أشار سيادته إلى صدور القرار الوزاري رقم (1467) بتاريخ 2842021 بإصدار اللائحة الداخلية لكلية الألسن.



كما أوضح رئيس الجامعة وافق على اللائحة الداخلية لبرنامج المعلم المتميز في مرحلة الطفولة المبكرة بنظام التعلم المدمج.



كما وافق المجلس على إنشاء مركز رعاية وتأهيل الأطفال ذوي اضطرابات التوحد كوحدة ذات طابع خاص بكلية التمريض.



وكذلك الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء جمعية رعاية العاملين بجامعة الفيوم.