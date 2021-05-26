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البعثة المصرية الإيطالية بمنطقة أسوان تزور المستشفى الجامعي

الأربعاء 26/مايو/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أعلن الأستاذ الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسوان بأنه
شهد مستشفى أسوان الجامعي بأسوان توقيع العديد من البروتوكولات العلمية والبحثية مع منطقة أثار أسوان ومنها بروتوكول التعاون بين جامعة أسوان، وجامعة خايين الإسبانية وأيضا البعثة المصرية الايطالية العاملة في حفائر المنطقة المحيطة بالاغاخان بغرب أسوان وذلك في إطار توقيع الكشف علي الموميات ويأتي ذا لك فيما تشهده المستشفى الجامعي من طفرة طبية باستخدام التصوير بالأشعة لبعض المومياوات الكتشفة.

كما رحب الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية باسوان بالسيدة Patrizia باتريشيا والوفد المرافق لها بزيارتهم للمستشفي الجامعي بأسوان وحسن
التعاون المثمر مع منطقة آثار أسوان والنوبة والبعثات الأجنبية العاملة بمنطقة أسوان بوزارة السياحة والأثار وياتي ذلك في اطار اتفاقية التعاون بين جامعة اسوان والبعثة المصرية الإيطالية العاملة في حفائر المنطقة المحيطة بالاغاخان بغرب اسوان والتي من خلالها سيتم استخدام التصوير بالأشعة لبعض المومياوات المكتشفة في حفائر البعثة المصرية الإيطالية بعد الحصول علي الموافقات اللازمة لذلك تتقدم جامعة ميلان الإيطالية والممثلة للجانب الإيطالي من البعثة وقدمت البعثة الشكر والتقدير لجامعة اسوان لحسن التعاون المثمر والبناء بين الطرفين.
البعثة المصرية الإيطالية بمنطقة أسوان تزور المستشفى الجامعي
البعثة المصرية الإيطالية بمنطقة أسوان تزور المستشفى الجامعي
البعثة المصرية الإيطالية بمنطقة أسوان تزور المستشفى الجامعي
البعثة المصرية الإيطالية بمنطقة أسوان تزور المستشفى الجامعي
البعثة المصرية الإيطالية بمنطقة أسوان تزور المستشفى الجامعي
البعثة المصرية الإيطالية بمنطقة أسوان تزور المستشفى الجامعي
البعثة المصرية الإيطالية بمنطقة أسوان تزور المستشفى الجامعي
البعثة المصرية الإيطالية بمنطقة أسوان تزور المستشفى الجامعي

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