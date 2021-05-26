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سقط من شرفة منزله.. تفاصيل إصابة شخص بنزيف بالمخ والبطن في الدقهلية

الأربعاء 26/مايو/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أصيب شخص باشتباه نزيف بالمخ والبطن من شرفة شقة سكنية بالطابق السادس باحد العمارات علي سقف أحد السيارات المتوقفة بالشارع وتم نقله الي المستشفي لتلقي العلاج، فى منطقة شارع " بورسعيد " بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مستشفي ميت غمر العام بوصول "فؤاد صلاح الدين محمد حسن " 47 سنة،صاحب محل إكسسوارات سيارت، ومقيم شارع " بورسعيد " بندر ميت غمر مصابا باشتباه نزيف بالمخ والبطن وكدمات متفرقة بالجسم اثر سقوط من علو.

و بانتقال الضباط والفحص وسؤاله قرر بانه أثناء وقوفه بشرفة الشقة سكنه بالطابق السادس إختل توازنه وسقط بالشارع علي السيارة رقم ( د ب ف 9726 ملاكي ) ملك المدعو " خالد عنتر زعبل " 42 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان أثناء توقفها أسفل العقار مما أدي إلي حدوث إصابته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك بمعاينة السيارة تبين وجود تطبيق بالسقف. جاري إستدعاء مالك السيارة لسؤاله.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 20211756 إداري قسم ميت غمر، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

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