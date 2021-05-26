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معلومات عن "جين أير".. من أجمل الشخصيات النسائية في الأدب العالمي

الأربعاء 26/مايو/2021 - 04:50 م
جين أير
جين أير
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تعد بطلة رواية "جين أير"، للكاتبة القديرة "شارولت برونتي"، فالكاتبة جعلت جين صوتًا لها تعبر عن أرائها حول الدين والطبقات الاجتماعية.

شخصية جين آير من أجمل الشخصيات النسائية في الأدب العالمي وأكثرها تمردّاً وعقلانية. فجين اليتيمة كانت فتاة ذكية، موهبة وقارئة من الدرجة الأولى. 

كما أن قوة شخصيتها لم تسمح للمعاملة السيئة التي كانت تعاملها إياها زوجة خالها السيدة رييد بأن تمنعها من تحقيق سعادتها.

فكانت جين تقرأ وتقرأ وتقرأ، إيماناً منها بأن القراءة سوف تحسّن من وضعها الإجتماعي وستساعدها من الهروب من واقع طفولتها المرير.

ملامح شخصية جين تظهر منذ طفولتها، فهي فتاة ذكية، متمردة، غير تقليدية، تكره الظلم وتعشق الحرية والنجاح. 

فعندما كانت زوجة خالها تعاملها بظلم، كانت جين تقف مدافعةً عن نفسها ولم تسكت في يومٍ من الأيام على المعاملة السيئة التي كانت تتلقها من زوجة خالها وأولادها.

شخصية جين تقودها لرفض التمييز الموجود في المجتمعات سواء كان على مستوى الطبقات الإجتماعية أو على مستوى الجندر. 

كما أنها ترفض وتتمرد على القيود التي يفرضها المجتمع على المرأة ونشاطاتها، فجين تؤمن بأن تعليم المرأة وتثقيفها مهم مثلما يعتبره المجتمع مهماً بالنسبة للرجل.

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الكلمات المفتاحية

رواية جين اير جيل اير الادب العلمي Jane Eyre

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