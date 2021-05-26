Advertisements

لطيفة تتألق في أحدث ظهور لها

الأربعاء 26/مايو/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة لطيفة صورة من أحدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".


و ظهرت لطيفة على شاطئ البحر بإطلالة أنيقة وعبر الجمهور عن إجابه بإطلالتها عبر خاصية التغليقات وكتبت تعليقا قائله: "بحر الغرام يا ناس ياريتني ما ركبته، امتى قلبي الحزين هترسى مركبته #بحر_الغرام #لطيفة".


يذكر أن آخر أعمال لطيفة ألبوم"أقوى واحدة"، ويضم 14 أغنية، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

العربية: اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي

منذ أقل من ساعتين

اللقاحات والتطعيمات.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة عن كورونا بمصر

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 3 ساعات

صفقات نارية في ميركاتو برشلونة للموسم الجديد

منذ ساعة و نصف

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مقصلة زيدان.. أبرز الراحلين المحتملين عن ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بيريز يعلن قائمة الراحلين عن ريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل.. توفير خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل للذين يعانون من أمراض تُعيق حركتهم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"البساطة والكاجول" عنوان أحدث جلسات تصوير هايدي موسى

نوال الزغبي تشارك جمهورها هذه النصيحة

ببدلة ملونة.. نوال الزغبي تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

بالأبيض.. نوال الزغبي تتألق فى أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

بالكاجوال.. نوال الزغبي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بإطلالة أنيقة .. لطيفة تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:53 م

العربية: اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

01:57 م

عاجل.. بيريز يعلن قائمة الراحلين عن ريال مدريد

03:31 م

صفقات نارية في ميركاتو برشلونة للموسم الجديد

04:02 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»