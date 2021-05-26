لطيفة تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة لطيفة صورة من أحدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





و ظهرت لطيفة على شاطئ البحر بإطلالة أنيقة وعبر الجمهور عن إجابه بإطلالتها عبر خاصية التغليقات وكتبت تعليقا قائله: "بحر الغرام يا ناس ياريتني ما ركبته، امتى قلبي الحزين هترسى مركبته #بحر_الغرام #لطيفة".





يذكر أن آخر أعمال لطيفة ألبوم"أقوى واحدة"، ويضم 14 أغنية، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.