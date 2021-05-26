لعدم قدرتها على رؤية أبنائها.. تفاصيل انتحار ربة منزل مطلقة في الدقهلية

شهدت مدينة شربين،بمحافظة الدقهلية، انتحار ربة منزل بتناول قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال " حبة الغلة السامة "وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة لطلاقها وعدم تمكنها من رؤية ابنائها لدى طليقها.



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مستشفى شربين العام بوصول" سارة.ن. ال. م " 30 سنة ربة منزل، ومقيمة لدى اسرتها بمنطقة " عزبة الجزار " بندر شربين مصابة بحالة إعياء وقيء مستمر اثر تناول مادة سامة،ةتوفيت عقب وصولها.



بانتقال الضباط والفحص وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة اصابات ظاهرية. وبسؤال كلا من والدتها "هويدا.س. م. ال "58 سنة، ربة منزل وشقيقتها "امال ن. ال. م" 27 سنة، ربة منزل، وتقيمان بذات العنوان قررنا بتناول المتوفية قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة لطلاقها وعدم تمكنها من رؤية ابنائها لدى طليقها مما ادى حدوث اصابتها التي اودت بحياتها، ولم تتهم احدا بالتسبب في ذلك.



جاء تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول قرص غلة، ولا توجد شبهة جنائية.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20214006 إدارى مركز شربين، وجاري العرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.