موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر والقناة الناقلة





يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة النادي الإسماعيلي بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر على أرضية ملعب ستاد السويس.





موعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في كأس مصر





ومن المقرر أن تُقام مواجهة دور الـ16 ببطولة كأس مصر، بين الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومنافسه الإسماعيلي في تمام الساعة التاسعة من مساء غدًا الخميس.





وتنقل مواجهة الزمالك ضد الإسماعيلي بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر، حصريا عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" الناقل الحصري للبطولة.





وفي سياق آخر، تغلب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين على حساب النادي المصري البورسعيدي، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.





من جانبه ولحساب منافسات الجولة ذاتها، حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي فوزا غاليا أمام ضيفه مصر المقاصة، بهدفين نظيفين على أرضية ملعب ستاد الإسماعيلية.



