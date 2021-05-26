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الإعلان عن قائمة الدنمارك المشاركة في كأس أوروبا

الأربعاء 26/مايو/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
وكالات
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قدّم المدرب الدنماركي كاسبر هيولماند الثلاثاء قائمة من 26 لاعباً استدعاهم للمشاركة في كأس أوروبا، في تشكيلة قوية تعتمد خصوصاً على لاعب وسط إنتر الإيطالي كريستيان إريكسن وحارس مرمى ليستر الإنكليزي كاسبر شمايكل.

وسيواجه المنتخب الأحمر والأبيض صاحب المركز العاشر بحسب تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والفائز في نسخة العام 1992، منتخبات فنلندا وبلجيكا وروسيا على أرضه.

وقال هيولماند إن "الهدف الأول هو الخروج من دور المجموعات بأفضل طريقة ممكنة لمواصلة زخمنا".

وأضاف خلال تقديم تشكيلته أن "اللعب على أرضنا وأمام جمهورنا، سيسمح لنا أن نكون مسلحين جيداً في مباريات خروج المغلوب، ومن هناك يمكن أن يحدث أي شيء في المراحل النهائية. يمكنك التغلب على اللاعبين الكبار، ولكن يمكنك أيضاً الخسارة أمامهم".

وجاءت تشكيلة الدنمارك على النحو التالي:

لحراسة المرمى: كاسبر شمايكل (ليستر/إنكلترا)، فريدريك رونو (شالكه/ ألمانيا)، يوناس لوسل (ميتييلاند).

للدفاع: سايمون كاير (ميلان/إيطاليا)، أندرياس كريستنسن (تشيلسي/إنكلترا)، يانيك فيسترغارد (ساوثمبتون/إنكلترا)، يواكيم مايلي (أتالانتا/إيطاليا)، ينس ستروغر لارسن (أودينيزي/إيطاليا)، يواكيم أندرسن (فولهام/إنكلترا)، دانيال فاس (فالنسيا/إسبانيا)، ماتياس زانكا ونيكولاي بويلسن (كوبنهاغن).
                  
للوسط والهجوم: كريستيان إريكسن (إنتر/إيطاليا)، توماس ديلايني (دورتموند/ ألمانيا)، بيار إميل هويبيرغ (توتنهام/إنكلترا)، كريستيان نورغارد وماتياس يانسن (برينتفورد/إنكلترا)، أندرس كريستيانسن (مالمو/ السويد)، مارتن برايثويت (برشلونة/إسبانيا)، يوسف بولسن (لايبزيغ/ألمانيا)، يوناس فيند (كوبنهاغن)، كاسبر دولبيرغ (نيس/ فرنسا)، أندرياس كورنيليوس (بارما/إيطاليا)، أندرياس سكوف أولسن (بولونيا/إيطاليا)، ميكيل دامسغارد (سامبدوريا/إيطاليا)، وروبرت سكوف (هوفنهايم/ألمانيا).

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