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هيئة الدواء: تحرير ١٨ محضرا وضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة والمنوفية

الأربعاء 26/مايو/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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شنت الإدارة المركزية لعمليات التفتيش على المستلزمات الطبية وتداولها بالأسواق، التابعة لهيئة الدواء المصرية، بمشاركة ضباط مباحث تموين القاهرة، عدة حملات على محلات بيع المستلزمات الطبية بمنطقتى قصر العينى وشبرا.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٨ محضرا ضد أصحاب عدد من المحلات بسبب المخالفات المضبوطة والتى تضمنت ما يزيد عن ٣٠٠ جهاز قياس نسبة الأوكسحين في الدم مغشوشة ومقلدة وبدون موافقة استيرادية من هيئة الدواء المصرية وبدون فواتير، و٥ أجهزة تنفس صناعي، و٦ أجهزة لقياس ضغط الدم، و٥ أجهزة لقياس نسبة السكر في الدم، و٣٠ جهاز لقياس درجة جسم الإنسان، جميعها مخالف للاشتراطات والمواصفات المسموح بتداولها، وبلغت القيمة التقديرية للمضبوطات نصف مليون جنيه.

كما شن مفتشو الهيئة بمشاركة مفتشي العلاج الحر ومباحث تموين المنوفية، حملة على أحد المستشفيات الخاصة بالمنوفية لمتابعة توافر أرصدة الأدوية المستخدمة لعلاج فيروس كورونا المستجد واتباع الآليات السليمة للصرف.

وعثرت الحملة على صيدلية تعمل بدون ترخيص وتقوم بتخزين كميات كبيرة من الأدوية بدون فواتير في مكان غير مرخص، كذلك أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء ومحفوظة بطريقة غير سليمة، ومستلزمات منتهية الصلاحية بغرفة العمليات معدة للاستعمال.

وفي السياق ذاته، ضبط مفتشو الهيئة بالتعاون مع رجال مباحث التموين والتفتيش الحكومي، أدوية منتهية الصلاحية ومستلزمات طبية غير مسجلة، وأدوية مخزنة بطريقة غير سليمة، بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المنيل بالقاهرة، وتم جرد المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستشفى.

يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي لهيئة الدواء المصرية، ومتابعة وضبط سوق الدواء المصري، وحرصها على صحة وسلامة المواطن المصري وحصوله على دواء آمن وفعال.

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