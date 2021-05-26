مجلس إدارة "أورام الفيوم" يشكر الغرفة التجارية على دعمها للمركز (صور)

حرص مجلس إدارة مركز أورام الفيوم، برئاسة الدكتور صلاح أبو طالب، اليوم الأربعاء، على زيارة الغرفة التجارية بالفيوم، لتقديم الشكر إلى مجلس إدارة الغرفة، برئاسة المحاسب مجدي جاب الله، على المجهود المبذول لدعم مركز أورام الفيوم.





وقدم الدكتور صلاح أبو طالب خلال الزيارة، شرحا مبسطا عن مراحل إنشاء مركز أورام الفيوم، والخدمة التي يقدمها المركز لمرضى الفيوم ومحافظات شمال الصعيد، كما أثنى على مجهود أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، على حرصهم الدائم لتقديم الدعم المالي لمركز أورام الفيوم، بداية من إنشاء عيادة الاسنان، والتجهيز لإنشاء غرفة عمليات، بالدور الرابع بالمركز الذي يم تجهيزه الآن.





وكان على رأس وفد مركز أورام الفيوم، الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس الإدارة ، والدكتور مصطفى ثابت نائب رئيس مجلس الإدارة ، والدكتورة دينا الحادقة السكرتير العام والمدير التنفيذي، والمحاسب أحمد عرندس أمين الصندوق، والمحاسب محمد باهي جمعة المدير المالي والإداري ، والدكتور سعيد مصطفى، والأستاذ خالد أنور أعضاء مجلس الإدارة .





وكان في استقبالهم من الغرفة التجارية، المحاسب مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة، والمهندس محمود خيري، السكرتير العام، والأستاذ عبدالمحسن مصطفي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ حمدي حمزة، أمين الصندوق، والمحاسب حسن سليم، عضو مجلس الإدارة .



