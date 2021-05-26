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البابا تواضروس يلتقي طلبة بكالوريوس الإكليريكية

الأربعاء 26/مايو/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بطلبة بكالوريوس الكلية الإكليريكية القسم النهاري، حيث ألقى قداسته عليهم كلمة بعنوان "كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ."، أشار فيها إلى أهمية الأمانة في حياة الإكليريكي.

واستمع قداسته إلى كلمات الطلاب التي عبروا فيها عن امتنانهم وشكرهم لما قدمه قداسته من اهتمام ورعاية وأبوة فائقة أثناء سنوات تواجدهم بالكلية، كما أجاب قداسته على أسئلتهم.

وفي نهاية اللقاء أكد قداسته على نقاوة القلب وأهمية السلوك الخارجي كقدوة للمؤمنين.

حضر اللقاء نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية، والقمص بنيامين المحرقي المشرف الروحي عليها.

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