عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

صرح المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحضور وزير الخارجية السفير سامح شكري.



وقال المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة في خبر عاجل ورد على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء إنه تم التوافق على أهمية دعم المرحلة السياسية الفارقة في تاريخ ليبيا مع ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية المسلحة.



وأشار إلى أنه تم التوافق أيضًا على تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي بين مصر وأمريكا فيما يخص تثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة تأسيسا على المبادرة المصرية في هذا الإطار، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.



