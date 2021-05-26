Advertisements

مصر ترسل مساعدات طبية ومواد غذائية للأشقاء في جيبوتى

الأربعاء 26/مايو/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
Advertisements
استمرارًا للدور المصرى الرائد عربيًا وإفريقيًا ودوليًا وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتان بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة جيبوتى الشقيقة.

من جانبه أعرب الجانب الجيبوتى عن تقديره للجهود المصرية الكبيرة ومساندتها للشعب الجيبوتى، مؤكدين على أهمية تلك المساعدات فى تخفيف الأعباءعن كاهل مواطنيها ودعم الجانب الجيبوتى فى مواجهة التحديات التى يواجهها.

يأتى ذلك فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الجيبوتى الشقيق فى مختلف الظروف، وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.

أخبار تهمك

مقصلة زيدان.. أبرز الراحلين المحتملين عن ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. 10 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 3 ساعات

العربية: اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإسماعيلي ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

صفقات نارية في ميركاتو برشلونة للموسم الجديد

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ حوالي 16 ساعة

خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من أستاذ "علوم الإسكندرية" بعد غضب طلابه على "الفيسبوك"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. توفير خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل للذين يعانون من أمراض تُعيق حركتهم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيريز يعلن قائمة الراحلين عن ريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل| بأمر السيسي.. نقل شريف دسوقي إلى "دار الشفاء" وعلاجه على نفقة الدولة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ ساعة

اللقاحات والتطعيمات.. 9 رسائل جديدة من وزيرة الصحة عن كورونا بمصر

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:53 م

العربية: اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والإثيوبي

عاجل.. عماد متعب يحسم موقفه من العمل في بيراميدز

08:30 م

عاجل.. انقلاب عربتي قطار بعد الاصطدام بجرار

01:57 م

عاجل.. بيريز يعلن قائمة الراحلين عن ريال مدريد

03:31 م

صفقات نارية في ميركاتو برشلونة للموسم الجديد

04:02 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»