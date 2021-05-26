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طريقة تحضير شطة الكشري في المنزل

الأربعاء 26/مايو/2021 - 05:14 م
شطة الكشري
شطة الكشري
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طريقة تحضير شطة الكشري في المنزل 

مقادير شطة الكشري
- معلقة صغيرة من الفلفل.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- 4 فصوص من الثوم.

- 4 ملاعق من الشطة الحارة البودرة.

- ملعقة صغيرة من الكسبرة.

- كوبان من عصير الطماطم.

- ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة تحضير شطة الكشري
- يوضع الزيت في إناء على النار، ثم يضاف الثوم ليتحمر، ثم يضاف إليه الخل.

- يضاف عصير الطماطم، وتقلب المكونات حتى يتماسك العصير.

- يضاف كل من الملح، والفلفل، والشطة الحارة بودرة، وتقلب المكونات معًا.

- يضاف كل من الماء، والكسبرة.

- تقدم الشطة ساخنة.

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