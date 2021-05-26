



طريقة تحضير شطة الكشري في المنزل





مقادير شطة الكشري

- معلقة صغيرة من الفلفل.





- ملعقة صغيرة من الملح.





- 4 فصوص من الثوم.





- 4 ملاعق من الشطة الحارة البودرة.





- ملعقة صغيرة من الكسبرة.





- كوبان من عصير الطماطم.





- ملعقة كبيرة من الخل.





طريقة تحضير شطة الكشري

- يوضع الزيت في إناء على النار، ثم يضاف الثوم ليتحمر، ثم يضاف إليه الخل.





- يضاف عصير الطماطم، وتقلب المكونات حتى يتماسك العصير.





- يضاف كل من الملح، والفلفل، والشطة الحارة بودرة، وتقلب المكونات معًا.





- يضاف كل من الماء، والكسبرة.





- تقدم الشطة ساخنة.



