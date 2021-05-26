اختتام أولى الندوات الإقليمية عن القيم الرياضية ودستور الأدوية التقليدي

اختتمت اليوم أولى الندوات الوزارية الافتراضية الإقليمية حول دستور الأدوية التقليدي والقيم الرياضية وفيروس كورونا المستجد التي تنظمها وزارة الرياضة، وتأتي ضمن البرنامج الزمني لأعمال الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي لمؤتمر الأطراف لاتفاقية اليونسكو الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة "الدورة السابعة"، التي استضافتها مدينة الرياض منذ الاثنين الماضي.

وافتتح الندوة رئيس مكتب الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة ماركوس دياز إلى جانب الرئيس التنفيذي للجنة السعودية للرقابة على المنشطات نائب رئيس مؤتمر اليونسكو للأطراف لمكافحة المنشطات ومستشار وزير الرياضة عبدالعزيز المسعد، وتهدف الندوة إلى معرفة آخر التطورات في دستور الأدوية ومعرفة مخاطر استعمالها، وتعارضها مع القيم الرياضية، إضافة إلى معرفة تأثيرها على فيروس كورونا المستجد، وتضمنت الندوة جلسة حوارية مفتوحة بين المشاركين والحضور، بإدارة رئيس لجنة الموافقات في صندوق اليونسكو للقضاء على المنشطات الدكتورة ريما الحوسني، كما تم عرض تقرير موجز عن جميع محاور الندوة قبل ختامها.

وتضمنت الندوة مشاركة المدير العام المساعد لليونسكو للعلوم الاجتماعية والإنسانية غابرييلا راموس، ورئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور محمد القنباز، إضافة إلى مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية كوستانزا فارينا.