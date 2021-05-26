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بدء استعدادات المرحلة الثانية من إنشاء كورنيش قناه الاتصال ببورسعيد

الأربعاء 26/مايو/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الأربعاء مواصلة أعمال ازالة التعديات ورفع الرتش وفرد الرمال لليوم الرابع على التوالي بجوار مدخل الكوبرى الاماراتى وبمحازاه قناه الاتصال استعدادا لبدء المرحلة الثانية من إنشاء كورنيش قناه الاتصال،

مشيرا بأن الحملة واصلت رفع وازاله الرتش ومخلفات الرمال وتسوية التربه بعد الإنتهاء من رفع وازاله كافه الاشغالات والتعديات بجوار الكوبرى وبمحازاه قناه الاتصال، في إطار إستكمال تطوير منطقه الكوبرى وشارع طريق الشاحنات،

وأضاف "احمد قاسم رئيس حي الضواحي" أنه تم تقسيم المنطقة إلى ثلاث قطاعات يختص كل مقاول بقطاع منهم لرفع الرتش ومخلفات الرمال وتسوية الأرض بمحازاه قناه الاتصال، كما يقوم أصحاب التعديات بإزالة التعديات الخاصه بهم وذلك لاستكمال أعمال تطوير المنطقة وبدء المرحلة الثانية من إنشاء كورنيش قناه الاتصال

كما يجرى أيضا إزالة كافه الورش غير القانونية التي ليس لها تخصيص وتم اقتحامها من بعض المواطنين دون سند قانوني، مشيرا بأنه جارى حصر ومراجعة كافه الورش والمحال بالمنطقه ومراجعه شروط التراخيص الخاصة بها والمطالبه بسداد كافه المديونيات والمستحقات المتأخرة عليها وذلك كشرط لاستمرار نشاطها وتقنين أوضاعها،
بدء استعدادات المرحلة الثانية من إنشاء كورنيش قناه الاتصال ببورسعيد
بدء استعدادات المرحلة الثانية من إنشاء كورنيش قناه الاتصال ببورسعيد
بدء استعدادات المرحلة الثانية من إنشاء كورنيش قناه الاتصال ببورسعيد
بدء استعدادات المرحلة الثانية من إنشاء كورنيش قناه الاتصال ببورسعيد
بدء استعدادات المرحلة الثانية من إنشاء كورنيش قناه الاتصال ببورسعيد
بدء استعدادات المرحلة الثانية من إنشاء كورنيش قناه الاتصال ببورسعيد
بدء استعدادات المرحلة الثانية من إنشاء كورنيش قناه الاتصال ببورسعيد
بدء استعدادات المرحلة الثانية من إنشاء كورنيش قناه الاتصال ببورسعيد
بدء استعدادات المرحلة الثانية من إنشاء كورنيش قناه الاتصال ببورسعيد
بدء استعدادات المرحلة الثانية من إنشاء كورنيش قناه الاتصال ببورسعيد

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