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تفاصيل جديدة حول الدعوى المقامة ضد الفنان شريف الدسوقي

الأربعاء 26/مايو/2021 - 05:17 م
الفنان شريف الدسوقي
الفنان شريف الدسوقي
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تصدر الفنان شريف الدسوقي اليوم الأربعاء، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما أجرى أول أمس جراحة خطيرة، استئصل خلالها قدمه، ليلقى تفاعلاً كبيراً من محبيه.

الفنان شريف الدسوقي

ونشبت حالة من الحزن والتعاطف مع الفنان شريف الدسوقي عقب تاول أنباء تفيد ببتر قدمه، إثر تعرضه لإصابة خلال تصويه أحد الأعمال الفنية التي كان يشارك بها.

بتر قدم الفنان شريف الدسوقي

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب بتر قدم الفنان شريف الدسوقي ولاسيما أنه كانت لا توجد أية معلومات عن حالته الصحية، معتبرين أن الأمر فاجأهم وصدمهم.

خلافات الفنان شريف الدسوقي والمنتج

وتوجد العديد من الخلافات التي صعدت على الواجهة عقب بتر قدم الفنان شريف الدسوقي وعلى رأسها الدعوى التي أقيمت ضده من المنتج شريف زلط.

دعوى ضد الفنان شريف الدسوقي

وفيما يتعلق بالدعوى، قال المستشار هيثم عباس، كيل المنتج شريف زلط، إنه تنازل عن الدعوى المقامة ضد الفنان شريف الدسوقي أمام المحكمة الاقتصادية.

التنازل عن الدعوى ضد الفنان شريف الدسوقي

وأوضح المستشار هيثم عباس أن التنازل عن الدعوى، جاء لما يمر به الفنان شريف الدسوقي من ظرف إنساني صعب، ما جعلهم يفكرون في إلغاء الدعوى، والتنازل عنها.

تعاطف مع الفنان شريف الدسوقي 

وبدوره أشار المنتج شريف زلط إلى أنه لن يستطيع الاستمرار في دعواه ضد الفنان شريف الدسوقي لظروفه الصحية، مركداً مساندته في محنته ومتمنيا له سرعة تجاوزها والعودة لعمله مجدداً.

بداية إقامة دعوى ضد الفنان شريف الدسوقي

وقدم المدعي أمام المحكمة الاقتصادية (قاضي التحضير)، اليوم الأربعاء، التنازل عن الدعوى القضائية من مدير شركة إنتاج والتي طالب فيها الفنان شريف الدسوقي بتعويض قدره 5 ملايين جنيه.

الفنان شريف الدسوقي تقاضى راتبه كاملا

وتبدأ الواقعة، عندما أقام المنتج شريف زلط، مدير شركة إنتاج فني، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، جاء فيها أن موكله تعاقد مع الفنان شريف الدسوقي لأداء إحدى الأدوار، في مسلسل أذيع في رمضان 2020 وتقاضى أجره كاملًا.

تصريحات الفنان شريف الدسوقي

وأوضح عباس أنه فوجئ بتصريح الفنان شريف الدسوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" ادعى خلاله أن مدير الإنتاج (المدعي) لم يسلمه أجره كاملًا، مشيراً إلى أن موكله تضرر أدبيًا وماديًا جراء التصريحات السالفة، لذا أقام الدعوى القضائية يطالب التعويض.

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